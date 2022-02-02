Полиция использовала шпионское ПО в расследовании дела Нетаниягу

Согласно сообщениям, киберподразделение полиции не передало полученную информацию следственному отделу полиции или прокуратуре.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Новое сообщение о том, что полиция, возможно, использовала незаконные киберинструменты даже при сборе разведывательных данных о ком-то, стоящем в центре дел Нетаньяху, вызвало шок по всей стране и привело к диким предположениям об изменении хода дела.
Источники, близкие к Нетаниягу, заявили, что отчет был «землетрясением» и обвинили полицию в «загрязнении процесса расследования», а также пообещали, что будут «огромные последствия».
Адвокаты владельца Bezeq and Walla Шауля Эловича заявили, что, если отчет соответствует действительности, это будет представлять собой «тяжкое преступление» и что в суде будут серьезные последствия.
По крайней мере, ожидалось, что последние новости приведут к отсрочке следующих свидетелей в суде до дальнейшего прояснения ситуации, и команда защиты Нетаниягу получила полный отчет о том, что произошло.
Это также может подорвать доверие к обвинению в суде и дать Нетаниягу возможность добиваться улучшенной сделки о признании вины.
В качестве альтернативы обвинение, которое не ответило в среду вечером, может попытаться преуменьшить значение этого вопроса как не относящегося к делу, если оно не использовало его для доказательства обвинений против бывшего премьер-министра.
Эти обвинения являются последним побочным продуктом дела полиции и NSO . Особенно неловко потому, что полиция поначалу громко и неоднократно отрицала наличие таких незаконных взломов вообще и в деле Нетаниягу в частности.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль принимает участие в крупных военно-морских учениях США на Ближнем Востоке.
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