Полиция использовала шпионское ПО в расследовании дела Нетаниягу

Мобильный телефон главного фигуранта публичного судебного процесса по делу о коррупции бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу был незаконно взломан киберподразделением полиции без санкции суда.

Согласно сообщениям, киберподразделение полиции не передало полученную информацию следственному отделу полиции или прокуратуре.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Новое сообщение о том, что полиция, возможно, использовала незаконные киберинструменты даже при сборе разведывательных данных о ком-то, стоящем в центре дел Нетаньяху, вызвало шок по всей стране и привело к диким предположениям об изменении хода дела.

Источники, близкие к Нетаниягу, заявили, что отчет был «землетрясением» и обвинили полицию в «загрязнении процесса расследования», а также пообещали, что будут «огромные последствия».

Адвокаты владельца Bezeq and Walla Шауля Эловича заявили, что, если отчет соответствует действительности, это будет представлять собой «тяжкое преступление» и что в суде будут серьезные последствия.

По крайней мере, ожидалось, что последние новости приведут к отсрочке следующих свидетелей в суде до дальнейшего прояснения ситуации, и команда защиты Нетаниягу получила полный отчет о том, что произошло.

Это также может подорвать доверие к обвинению в суде и дать Нетаниягу возможность добиваться улучшенной сделки о признании вины.

В качестве альтернативы обвинение, которое не ответило в среду вечером, может попытаться преуменьшить значение этого вопроса как не относящегося к делу, если оно не использовало его для доказательства обвинений против бывшего премьер-министра.

Эти обвинения являются последним побочным продуктом дела полиции и NSO . Особенно неловко потому, что полиция поначалу громко и неоднократно отрицала наличие таких незаконных взломов вообще и в деле Нетаниягу в частности.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Израиль принимает участие в крупных военно-морских учениях США на Ближнем Востоке.

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