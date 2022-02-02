Израиль принимает участие в крупных военно-морских учениях США на Ближнем Востоке

Израиль принимает участие в масштабных военно-морских учениях под руководством США на Ближнем Востоке, впервые публично присоединившись к Саудовской Аравии и Оману, двум странам, с которыми у него нет дипломатических отношений, несмотря на нормализацию отношений с некоторыми государствами Персидского залива.

Международные морские учения IMX 2022 включают около 60 стран и проводятся на фоне обострения напряженности в Персидском заливе после ракетных ударов по Объединенным Арабским Эмиратам со стороны йеменского движения хуситов, связанных с Ираном, включая предотвращенную атаку, направленную на базу, где размещаются войска США.

Об этом сообщает Algemeiner.

Израиль нормализовал отношения со странами Персидского залива, ОАЭ и Бахрейном в 2020 году, объединенные общими опасениями по поводу Ирана, и впервые провел совместные военно-морские учения с этими двумя странами в ноябре.

Но это первый раз, когда Израиль участвует в учениях IMX публично вместе с Саудовской Аравией, с которой у него нет дипломатических отношений.

Согласно информации ВМС США, соседи по Персидскому заливу Кувейт и Катар, которые также не имеют официальных отношений с Израилем, не участвовали.

Представитель ВМС США в среду заявил, что планировщики учений знали о геополитическом контексте стран-участниц, но сотрудничество было на высоком уровне.

«Здесь, в регионе, у нас не было ничего, кроме положительных результатов с точки зрения усилий по планированию», — сказал он.

Силы обороны Израиля заявили в понедельник, что некоторые подразделения будут участвовать в учениях в Красном море вместе с Пятым флотом США.

«В течение последних нескольких месяцев Израиль проводил учения не только с нами, но и с другими странами-партнерами в этом регионе», — заявил журналистам в среду представитель Пятого флота Тим Хокинс.

В седьмой год IMX 22 стартовал в понедельник с Пятого флота в Бахрейне и будет охватывать Аравийский залив, Аравийское море, Оманский залив, Красное море и северную часть Индийского океана.

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