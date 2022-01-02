Полиция Израиля арестовала двух эритрейских мужчин по подозрению в изнасиловании

В субботу вечером полиция арестовала двух граждан Эритреи из Тель-Авива по подозрению в изнасиловании 22-летней женщины с особыми потребностями.

Об этом сообщает haaretz.com.

Двое мужчин, 35 и 45 лет, подозреваются в изнасиловании женщины в квартире недалеко от центрального автовокзала на юге Тель-Авива. Женщина остановилась в общежитии для людей с особыми потребностями, и представитель общежития сказал, что она пропала без вести на несколько дней и что менеджеры общежития не могут ее найти.

Женщина с аутизмом сообщила им об изнасиловании по возвращении. Ее доставили в специальный кабинет для жертв сексуального насилия в Медицинском центре Вольфсон в Холоне, где ее обследовали и лечили.

После того, как больница сообщила о происшествии в полицию, прибыли офицеры и поговорили с женщиной и представителем больницы. Они начали обыск и нашли подозреваемых в квартире в Тель-Авиве. Полиция попросит магистратский суд Тель-Авива продлить срок их содержания под стражей.

Ранее Курсор сообщал, что причиной суицида 22-летней медсестры в Кирьят-Малахи могло быть изнасилование.

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