Полиция Израиля готовится к «охоте» на пьяных водителей в новогоднюю ночь

Сотрудники израильской полиции усиливают контроль на дорогах в новогоднюю ночь, чтобы предотвратить случаи нетрезвого вождения, которые могут привести к плачевным последствиям.

Об этом пишет 9tv.

По всей стране на пьяных водителей готовят «охоту», в частности будут проводиться спецоперации и облавы с проверками. Впервые дороги будут патрулировать вместе сотрудники дорожной и военной полиции. Всего будет дежурить около 1650 полицейских.

В полиции отметили, что готовы к любым инцидентам и для пресечения пьяного вождения будут усиленно контролировать улицы городов, а также развлекательные центры и другие заведения.

Особенно жестко намерены полицейские наказывать злостных нарушителей, ранее уже пойманных за нетрезвое вождение или превышение скорости – вплоть до лишения водительских прав и конфискации автомобилей на месте.

При этом правоохранители обещают не мешать мирной встрече нового года законопослушными гражданами.

«Курсор» писал ранее, что в последнее время в Израиле участились случаи различных конфликтов на дорогах, поэтому полиция создала рабочую группу, которая будет бороться с таким явлением. Представители этой группы уже разрабатывают рекомендации, касательно ужесточения наказаний водителей, которые будут ввязываться в драки или совершать нападения.