Израильская полиция ужесточит наказания за «драки на дорогах»

В последнее время в Израиле участились случаи различных конфликтов на дорогах, поэтому полиция создала рабочую группу, которая будет бороться с таким явлением. Представители этой группы уже разрабатывают рекомендации, касательно ужесточения наказаний водителей, которые будут ввязываться в драки или совершать нападения.

Об этом сообщает 13-й канал.

В группу войдут представители прокуратуры, министерства транспорта и других институций. Они предлагают за «драки на дорогах» конфисковывать автомобили в случае нападения на другого водителя, и лишать прав до реального тюремного срока для признанных виновными в нападении на водителей. По последнему пункту вопрос будет поднят на уровне законодательного собрания.

Также на проблемных участках дорог, где могут возникать между водителями конфликтные ситуации, планируют установить камеры видеонаблюдений. В полиции даже проводят опрос, чтобы определить, где сейчас они нужнее всего.

«Курсор» писал ранее, что за драки на дорогах в последние три года полиция арестовала около тысячи человек, но число таких преступлений постоянно увеличивается.

Еще мы писали, что на шоссе 90 «Арава» вскоре заменять дорожные камеры, затем их обновят на шоссе 4 и 2, а потом и по всей стране, чтобы создать полностью контролируемые участки движения.