В кибуце Соллим неизвестный бросил взрывное устройство в дом офицера полиции

Полиция начала расследование инцидента, в то время как суд наложил запрет на его детали и личности подозреваемых.

Взрывное устройство было брошено в дом офицера полиции, который служит в северном округе полиции и живет в кибуце Соллим, сообщил представитель полиции в четверг утром.

Дом был поврежден, о пострадавших не сообщалось.

«Сегодня рано утром взрывное устройство было брошено в дом полицейского в Северном округе, в кибуце Соллим — устройство взорвалось и причинило ущерб. Полицейские силы прибыли на место происшествия, собрали улики и начали расследование», — говорится в заявлении полиции.

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