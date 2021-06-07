Полиция Израиля провела масштабную операцию по борьбе с нарушениями ПДД в Ришон ле-Ционе

В Ришон ле-Ционе полиция провела масштабную операцию по борьбе с нарушениями правил дорожного движения.

В ответ на многочисленные жалобы на автомобили и мотоциклы, совершающие опасные для жизни правонарушения в Ришон ле-Ционе, полиция Израиля провела в городе масштабную спецоперацию по борьбе с нарушителями ПДД.

Отмечается, что в рамках операции были задержаны мотоциклисты и водители транспортных средств, совершившие серьезные нарушения. Так, было получено31 сообщение о превышении скорости, 10 сообщений о безрассудном и неосторожном вождении. Кроме того, 7 транспортных средств были сняты с дороги.

Один водитель мотоцикла был задержан.

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