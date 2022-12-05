Полиция Израиля создала комитет по расследованию инцидентов насилия на дорогах

Израильская полиция под руководством начальника Коби Шабтая создала комитет, который займется расследованием проблем дорожного движения в Израиле.
Об этом сообщает издание Jpost.
Комитет возглавит глава отдела дорожного движения Йехуда Бен-Атар. Такое решение было принято после участившихся случаев физического насилия на дорогах, в частности после убийства Юрия Волкова на перекрестке в Холоне.
«Израильская полиция уже начала ряд действий в рамках борьбы с этим явлением, таких как усиление присутствия на центральных перекрестках и в людных местах, а также в часы пик на некоторых дорогах», — подчеркнул Бен-Атар.
В полиции также призывают граждан, ставших жертвой насилия любого рода, немедленно звонить на «горячую» линию, а каждого человека, который стал свидетелем насильственного инцидента или сделал запись такого события, сообщить сотрудникам полиции, чтобы они арестовали подозреваемых.
«Уменьшение случаев насилия в Государстве Израиль является национальной миссией, и израильская полиция возглавит ее с целью обеспечения личной безопасности всех граждан», — подытожил глава отдела дорожного движения.
«Курсор» писал ранее, что в Израиле в 2022 году зафиксирован резкий рост случаев физического насилия на дорогах. За драки в последние три года полиция арестовала около тысячи человек.