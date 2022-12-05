Полиция Израиля создала комитет по расследованию инцидентов насилия на дорогах

Полиция также усилила свое присутствие на центральных перекрестках.

Израильская полиция под руководством начальника Коби Шабтая создала комитет, который займется расследованием проблем дорожного движения в Израиле.

Об этом сообщает издание Jpost.

Комитет возглавит глава отдела дорожного движения Йехуда Бен-Атар. Такое решение было принято после участившихся случаев физического насилия на дорогах, в частности после убийства Юрия Волкова на перекрестке в Холоне.

«Израильская полиция уже начала ряд действий в рамках борьбы с этим явлением, таких как усиление присутствия на центральных перекрестках и в людных местах, а также в часы пик на некоторых дорогах», — подчеркнул Бен-Атар.

В полиции также призывают граждан, ставших жертвой насилия любого рода, немедленно звонить на «горячую» линию, а каждого человека, который стал свидетелем насильственного инцидента или сделал запись такого события, сообщить сотрудникам полиции, чтобы они арестовали подозреваемых.

«Уменьшение случаев насилия в Государстве Израиль является национальной миссией, и израильская полиция возглавит ее с целью обеспечения личной безопасности всех граждан», — подытожил глава отдела дорожного движения.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле в 2022 году зафиксирован резкий рост случаев физического насилия на дорогах. За драки в последние три года полиция арестовала около тысячи человек.