Каждый второй израильтянин столкнулся с насилием на дорогах

За драки на дорогах в последние три года полиция арестовала около тысячи человек, но число таких преступлений постоянно увеличивается.

В Израиле в 2022 году зафиксирован резкий рост случаев физического насилия на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции по данным на 27 ноября.

По информации полиции, статистика с каждым годом значительно ухудшается. В 2020 году за физическое насилие на дорогах было возбуждено 1112 дел, в 2021 году — уже 1234 дела, а за 10 месяцев 2022 года возбуждено 1367 дел.

Полиция отчиталась, что за 2020-2022 годы силы безопасности задержали около тысячи человек, которые подозреваются в совершении физического насилия на дорогах.

Организация «Ор ярок»опубликовала ранее данные исследования, согласно которым каждый второй израильтянин сталкивался с драками на дорогах.

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