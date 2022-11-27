Каждый второй израильтянин столкнулся с насилием на дорогах

В Израиле в 2022 году зафиксирован резкий рост случаев физического насилия на дорогах.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции по данным на 27 ноября.
По информации полиции, статистика с каждым годом значительно ухудшается. В 2020 году за физическое насилие на дорогах было возбуждено 1112 дел, в 2021 году — уже 1234 дела, а за 10 месяцев 2022 года возбуждено 1367 дел.
Полиция отчиталась, что за 2020-2022 годы силы безопасности задержали около тысячи человек, которые подозреваются в совершении физического насилия на дорогах.
Организация «Ор ярок»опубликовала ранее данные исследования, согласно которым каждый второй израильтянин сталкивался с драками на дорогах.
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