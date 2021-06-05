Полиция Израиля завтра обсудит решение о проведении марша в Иерусалиме

Марш может быть одобрен, но с изменением его маршрута.

Завтра начальники полиции собираются провести встречу, чтобы решить, одобрить ли марш правых по Старому городу Иерусалима, который может возобновить насилие между арабами и евреями в столице и за ее пределами.

Об этом пишет Times Of Israel.

СМИ сообщают, что марш, который был отменен в прошлом месяце из-за ракетного обстрела ХАМАС по Иерусалиму, может быть одобрен, но с изменением его маршрута. Также сообщается, что одним из таких изменений может быть отказ разрешить участникам пройти через территорию Дамасских ворот.

Согласно отчету, сотрудники полиции считают, что отмена марша приведет к подаче апелляций в Верховный суд и что судьи, скорее всего, позволят провести марш.

Ранее Курсор сообщал, что в Германии запретили ежегодный марш протеста против Израиля. В 2021-м году в Германии был запрещен ежегодный антиизраильский марш в честь дня Кудса. Так, в Берлине впервые выступили против этого мероприятия с тех пор, как в 1996 году оно стало местной традицией.

Также мы писали, что несмотря на пандемию, число антисемитских инцидентов в Австрии за 2020 год увеличилось. Так, в стране в 2020 году произошло рекордное количество антисемитских инцидентов, несмотря на многократные блокировки COVID-19.