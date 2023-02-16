Полиция обнаружила русскоязычного мужчину, не помнящего своего имени и адреса

Полиция просит помощи у общественности в установлении личности пожилого мужчины, который говорит только по-русски, не помнит ни своего имени, ни адреса.

Всех, кто могут помочь установить его личность, просят связаться с полицейским участком Тель-Авива или полицией по номеру – 100.

Ранее «Курсор» рассказывал, что на железнодорожной станции «Савидор мерказ» в Тель-Авиве женщина попала под колеса поезда. К сожалению, ее не удалось спасти, израильтянка погибла.

Женщина стояла у края платформы, во время чего ей стало плохо и она потеряла сознание. В результате пострадавшая упала прямо под колеса движущегося поезда. Подробнее об этом происшествии читайте в материале.