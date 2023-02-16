В Тель-Авиве поезд раздавил насмерть женщину

На железнодорожной станции «Савидор мерказ» в Тель-Авиве женщина попала под колеса поезда. Спасти ее не удалось — израильтянка погибла.

Об этом сообщает «Walla«.

Как отмечено в сообщении, женщина стояла у края платформы. Ей стало плохо, она потеряла сознание. В результате пострадавшая упала прямо под колеса движущегося поезда.

На место происшествия прибыли медики, но спасти женщину не удалось — врачи констатировали смерть. В то же время от жуткого происшествия стало плохо нескольким очевидцам.

«Нескольким случайным свидетелям инцидента потребовалась медицинская и психологическая помощь. Они были в шоке от увиденного», — говорится в сообщении.

Сейчас на станции работают правоохранители, причины произошедшего пока не установлены. Предполагается, что машинист смог увидеть человека только в момент падения. Спасатели проводят работы по извлечению тела погибшей. В связи этим возможны задержки поездов в районе Тель-Авива.

Напомним, в Сдероте мотоциклист сбил сына депутата Кнессета. 20-летний парень попал под колеса мотоцикла, в результате чего его госпитализировали. Пострадавшим оказался военнослужащим бригады «Гивати», а также сыном депутата Кнессета. Сам водитель с места происшествия после ДТП скрылся. Его разыскивают правоохранители.

До этого в Кирьят-Гате автомобиль сбил девятилетнюю девочку. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне. Состояние ребенка медики расценивают как средней тяжести.