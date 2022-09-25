Полиция опубликовала список дорог, которые будут особенно загружены в праздники

Праздники Тишрей характеризуются очень оживленным движением на автомагистралях. Интенсивное движение на севере и юге наблюдалось уже с раннего утра.

Полиция Израиля завершила подготовку к периоду праздников, который характеризуется интенсивным движением транспорта.

Об этом сообщает Mako.

Так, департамент дорожного движения опубликовал список дорог, которые, как ожидается, будут перегружены сегодня вечером и в течение праздников Тишрей. Полиция и полицейские волонтеры будут дежурить на дорогах и следить за опасными для жизни нарушениями правил дорожного движения.

В частности, заторы уже наблюдаются на таких дорогах:

Север: интенсивное движение от Максима до Рамот Менаше, средняя скорость около 38 км/ч. Расчетное время в пути по отрезку — около часа.

Шоссе 4 на севере: интенсивное движение между Пардесией и Аль Гавль Йемен, средняя скорость около 25 км/ч. Расчетное время в пути на этом участке около 24 минут.

Шоссе 2 на север: очень интенсивное движение от локации до развязки Кесария, средняя скорость около 29 км/ч. Расчетное время в пути составляет около одного часа и 17 минут.

Шоссе 1: очень интенсивное движение от развязки Летрон до развязки Шореш, средняя скорость около 30 км/ч. Расчетное время в пути около 28 минут.

Шоссе 77: очень интенсивное движение от Ципурита до перекрестка Голани.

Также в департаменте дорожного движения сообщили о пробках на следующих маршрутах:

Север: шоссе 85 на восток — Кармиэль — Шазор, шоссе 77 на восток: Ха-Суллим-Голани, шоссе 65 на восток: Айрон-Арара.

Центр : Шоссе 6 на север — Ницани Оз-Нили, Кесем-Эяль.

Маршрут 2 на север : пляж Хашарон-Цесария.

Маршрут 4 на север : Пардезия-Бейт-Лид.

«Среди основных пробок — шоссе 85 и шоссе 90 в районе развязки Амиад в Верхней Галилее, шоссе 20 от Галила до Шафиима и от Нетании до Хадеры. К этим нагрузкам в этом году присоединится транспортная развязка Шалом, которая осталась заблокированной из-за провала в дороге и сейчас находится на ремонте», — говорится в сообщении.

Департамент дорожного движения просит родителей следить за своими детьми во время Йом-Кипура и сообщает, что в это время на дорогах будут находиться машины безопасности и спасателей.

Как сообщал Курсор, накануне участники дорого движения зафиксировали повреждение в районе развязки Дерех Хагана в Тель-Авиве. На шоссе неожиданно для много водителей образовалась крупная воронка.

Сотрудники дорожных служб перекрыли движение. В результате поток транспортных средств на поврежденном участке был оставлен.

Курсору также стало известно, что в Тель-Авиве на дороге образовалась огромная воронка на улице Герберта Самуэля. Местные жители утверждали, что под слоем асфальта скрывается внушительных размеров провал.