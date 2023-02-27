Полиция отпустила шестерых задержанных за беспорядки в Хаваре

Все шесть подозреваемых, включая двух несовершеннолетних, которые были задержаны вечером накануне в связи с участием в погроме в деревне Хауара, были освобождены из-под стражи. Один из подозреваемых был помещен под домашний арест.
26 февраля в южной части Шхема, города на Западном берегу реки Иордан, неизвестный террорист открыл огонь по автомобилю с израильскими номерными знаками. В результате этой атаки погибли братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив, проживавшие в поселке Ар Браха.
Того же дня, вечером, большое количество еврейских поселенцев устроило насильственные акты в Хауаре и соседних арабских деревнях. По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, около 380 человек потребовали медицинской помощи, многие из которых были госпитализированы в больницы Шхема и Дженина.
Большинство пострадавших получили лечение от отравления дымом и слезоточивым газом и были выписаны из больниц после оказания необходимой помощи. Несколько человек получили серьезные травмы. Сообщается также, что во время этих столкновений был убит Самэх аль-Акташ, житель деревни Затара в возрасте 37 лет.