Родители жертв теракта в Хаваре решили пожертвовать органы погибших

Мать убитых парней призвала молодежь следовать примеру её двух сыновей «больше учить Тору и с усердием служить в армии».

Родители жертв теракта в Хаваре решили пожертвовать органы погибших.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль сегодня.

«Это не может не потрясать: родители погибших при теракте в Хаваре решили пожертвовать органы погибших. Они спасут еврейские жизни», — говорится в посте.

Как сообщал Курсор, стали известны личности погибших в теракте в Иудее и Самарии.

«Два брата Илель Менахем и Игаль Яаков Янив израильтяне, убитые сегодня арабскими террористами в теракте в Хаваре. Им 20 лет, и 21 год. Жители Ар-Браха. Оба ученики армейской ешивы, один военнослужащий ВМС Израиля. Наши соболезнования семьям», — говорится в подписи к фото погибших.

До этого мы писали о том, что Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.

Ранее Курсор информировал о том, что в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан прошел экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.