Полиция поймала редкую птицу в доме жителя палестинской деревни

Полиция Израиля и Управление природных заповедников вместе борются с явлением, при котором охраняемые животные изымаются из природы и помещаются в дома к людям.

Во время оперативных действий полицейских детективов и сил ЦАХАЛа, которые прошли прошлой ночью в палестинской деревне Шуяч, силовики нашли в доме подозреваемого редкую птицу.

Силовики забрали ее и бережно передали Управлению природных заповедников, где о ней позаботятся, а затем вернут в природу.

Полиция Израиля заявила: «Полиция Израиля и Управление природных заповедников вместе борются с явлением, при котором охраняемые животные изымаются из природы и помещаются в дома к людям. Полиция Израиля считает очень важным защищать природу и животных, особенно охраняемых животных».

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