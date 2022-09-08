Полиция провела допрос задержанного в Яффо террориста: что он рассказал

Оказалось, что задержанный сегодня террорист, был ранее арестован после попытки ножевого теракта, но его отпустили на свободу.

Израильская полиция сегодня, 8 сентября, задержала в Тель-Авиве палестинца, у которого при себе было два самодельных взрывных устройства. Его доставили на допрос, на котором он признался, что собирался совершить теракт.

Об этом сообщает издание «Детали».

Задержанным оказался житель Шлема, по его словам, он прибыл в центр страны с целью планирования теракта в месте большого скопления людей.

Также стало известно, что задержанный террорист ранее уже был арестован после попытки ножевого теракта в Иерусалиме, но был отпущен на свободу.

«Курсор» ранее писал, что полицейский патруль остановил в Яффо подозрительного мужчину с сумкой, они поинтересовались, что в ней, но подозреваемый не ответил. Оказалось, что в ней был пистолет-пулемет «Карл-Густав» и две самодельные трубчатые бомбы. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

На место инцидента прибыли крупные силы полиции, которые проверили близлежащие улицы в поисках возможных сообщников террориста. Двое подозрительных граждан были задержаны, сейчас сотрудники проверяют, могут ли они быть причастны к планированию теракта.

Еще мы писали, что во время операции сил ЦАХАЛа по сносу дома террориста участника теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве был убит Махмуд Сабаэна — палестинский боевик.