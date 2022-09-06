В Тель-Авиве во время операции ЦАХАЛа убит террорист

15:39, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
террорист фото
Фото: MTIAshram/Telegram

Махмуд Сабаэна участвовал в перестрелке с силами Армии обороны Израиля и транслировал события в прямом эфире на Tik Tok.

Во время операции сил ЦАХАЛа по сносу дома террориста участника теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве был убит Махмуд Сабаэна — палестинский боевик.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что Сабаэна участвовал в перестрелке с силами ЦАХАЛа и транслировал события в прямом эфире на Tik Tok. К трансляции присоединились более 15 тысяч пользователей, а некоторые писали, что в те моменты он был ранен.

«Силы Армии обороны Израиля разрушили … дом Рэда Хазема, террориста, который около 5 месяцев назад совершил обстрел в баре «Илка » на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. В ходе операции произошла ожесточенная перестрелка между силовиками и мятежниками, во время которого Махмуд Сабаэна был убит», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, это произошло во время прямого эфира в социальной сети Tik Tok.

«На видео в основном слышны волнения, происходящие в этом районе. Само видео скрыто, вероятно, потому, что его смартфон был в кармане. В те моменты тысячи пользователей стали свидетелями его смерти, всего около 15 тысяч пользователей смотрели прямую трансляцию, и по их реакции видно, что они понимали, что ему больно», — пишет портал.

Отмечается, что у Сабаэны было почти 5 тысяч подписчиков.

Как сообщал Курсор, в понедельник вечером вспыхнули вооруженные столкновения, когда израильские силы вошли в город Дженин, чтобы снести жилье Раада Хазема, террориста, устроившего стрельбу на улице Дизенгоф в начале этого года. Один араб был убит и по меньшей мере семеро получили ранения.

Также Курсор писал о том, что в ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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