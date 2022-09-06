В Тель-Авиве во время операции ЦАХАЛа убит террорист

Махмуд Сабаэна участвовал в перестрелке с силами Армии обороны Израиля и транслировал события в прямом эфире на Tik Tok.

Во время операции сил ЦАХАЛа по сносу дома террориста участника теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве был убит Махмуд Сабаэна — палестинский боевик.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что Сабаэна участвовал в перестрелке с силами ЦАХАЛа и транслировал события в прямом эфире на Tik Tok. К трансляции присоединились более 15 тысяч пользователей, а некоторые писали, что в те моменты он был ранен.

«Силы Армии обороны Израиля разрушили … дом Рэда Хазема, террориста, который около 5 месяцев назад совершил обстрел в баре «Илка » на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. В ходе операции произошла ожесточенная перестрелка между силовиками и мятежниками, во время которого Махмуд Сабаэна был убит», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, это произошло во время прямого эфира в социальной сети Tik Tok.

קטע משידור טיקטוק של ההרוג הפלסטיני מחמד סבאענה, הוא צילם את פעילות צה»ל הלילה ונהרג בשידור.

אפשר לשמוע שחבריו צעקו לאמבולנס, והצופים רשמו שהוא נפצע מירי. pic.twitter.com/hZDWFNvrcL — Fadi Amun | فادي أمون | פאדי אמון (@FadiAmun) September 6, 2022

«На видео в основном слышны волнения, происходящие в этом районе. Само видео скрыто, вероятно, потому, что его смартфон был в кармане. В те моменты тысячи пользователей стали свидетелями его смерти, всего около 15 тысяч пользователей смотрели прямую трансляцию, и по их реакции видно, что они понимали, что ему больно», — пишет портал.

Отмечается, что у Сабаэны было почти 5 тысяч подписчиков.

Как сообщал Курсор, в понедельник вечером вспыхнули вооруженные столкновения, когда израильские силы вошли в город Дженин, чтобы снести жилье Раада Хазема, террориста, устроившего стрельбу на улице Дизенгоф в начале этого года. Один араб был убит и по меньшей мере семеро получили ранения.

Также Курсор писал о том, что в ночь на вторник 6 сентября зафиксировано несколько резонансных преступлений, совершенных арабами.