Полиция разоблачила сеть, помогавшую школьникам списывать на выпускных экзаменах

Израильская полиция разоблачила мошенническую сеть, помогавшую арабским школьникам списывать на вступительных экзаменах. В понедельник, 13 марта, были арестованы 12 членов сети, 11 из которых – женщины.

Об этом пишет издание «Детали».

Расследование началось после того, как министерство образования подало жалобу, согласно которой были выявлены повторяющиеся образцы ответов и ошибок в сотнях тестов по различным предметам. Следователи из отдела по борьбе с киберпреступностью начали поиски операторов сети.

Полиция выяснила, что члены сети требовали 100 шекелей за ответы на экзамене, а решения после оплаты они отправляли через группы WhatsApp. Оплатить услугу можно было в Почтовом банке. Деньги поступали посыльным, которые передавали их руководителям сети.

Члены сети инструктировали экзаменуемых, как прятать мобильные телефоны, а иногда и наушники, чтобы они могли получать ответы на экзамене в режиме реального времени.

Сеть под названием «Набиль аль-Асмар» рекламировала свои услуги в социальных сетях на арабском языке как помощь в сдаче выпускных экзаменов для получения очень высокого балла. В некоторых публикациях организация заявляла, что собранные средства передают в виде пожертвования детям Газы.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 27 февраля, трое студентов академического колледжа «Кинерет» были арестованы по подозрению в краже ответов на экзаменационные вопросы и их продаже.

Еще мы писали, что многие студенты раскритиковали министерство образования из-за сложности проводимого экзамена по математике. Студенты утверждают, что некоторые из вопросов получились крайне сложными.