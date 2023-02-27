Студенты украли ответы на экзаменационные вопросы и продали их

После обнаружения кражи колледж объявил, что результаты экзаменов будут признаны недействительными, и студентам придется сдавать тесты повторно.

В понедельник, 27 февраля, трое студентов академического колледжа «Кинерет» были арестованы по подозрению в краже ответов на экзаменационные вопросы и их продаже.

Об этом сообщает портал Walla.

Согласно подозрению, на прошлой неделе трое студентов проникли в экзаменационный отдел колледжа, украли ответы на экзаменационные вопросы для инженерного факультета и продали их студентам.

После обнаружения кражи колледж объявил, что результаты экзаменов, проведенных на отделениях водного хозяйства, электроинженерии и электроники, а также программной инженерии, будут признаны недействительными, и студентам придется сдавать тесты повторно.

«В последние дни был выявлен ряд взломов зданий на территории колледжа, в результате чего произошла утечка ответов на экзаменационные вопросы для студентов инженерного факультета. После того, как стало известно о происшествии, администрация колледжа привлекла полицию Тверии, которая действовала быстро, эффективно и решительно и довела расследование инцидента до конца», — сообщили в учебном заведении.

Как сообщал Курсор, многие студенты раскритиковали министерство образования из-за сложности проводимого экзамена по математике.

Студенты утверждают, что некоторые из вопросов получились крайне сложными, а другие учащиеся пожаловались на особенно длинные вопросы и нехватку отведенного им времени для решения задач. Некоторые из студентов проявили инициативу и отправили письмо научному руководителю математики Нариту Кацу.

Также мы писали о том, что согласно новому исследованию, проведенному экспертами из Университета Бен-Гуриона в Негеве и в Беэр-Шеве, многие израильские студенты университетов и колледжей, особенно мужчины, пристрастились к онлайн-играм.

Исследование показало, что студенты университетов чаще, чем неучащиеся, страдают от этого расстройства, с использованием большего количества стимуляторов, таких как риталин, большим потреблением соли и/или продуктов с высоким содержанием сахара и более низкими экономическими показателями благополучия.