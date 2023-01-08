Полиция разогнала собрание родительского комитета в Восточном Иерусалиме

Полиция разогнала собрание родительского комитета в районе Иссавия в Восточном Иерусалиме в субботу, 7 января.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что правоохранители действовали по приказу нового министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Тот заявил, что собрание было «саммитом террора», финансируемым Палестинской администрацией.

Согласно сообщению, родителям был представлен документ, подписанный Беном-Гвиром, в котором говорилось, что собрание было «нарушением закона» из-за предполагаемого участия «активистов» Палестинской автономии.

По его словам, пришло время прекратить деятельность Палестинской администрации в столице и «не позволять ПА проводить террористические саммиты в Иерусалиме».

В свою очередь председатель родительского комитета в Иссавии Махмуд Фаиз сообщил, что собрание было проведено для обсуждения нехватки учителей в местных школах и что после полицейского рейда он и двое других родителей были вызваны на допрос в полицию в воскресенье.

«Мы провели собрание родительского комитета. Пришла полиция, показала нам приказ Итамара Бен-Гвира и сказала нам, что собрание было незаконным, поскольку оно связано с Палестинской автономией», — сказал Фаиз.

Он отметил, что это комитет, выбранный родителями учеников, и что они не имеют никакого отношения к Палестинской администрации.

«Мы не хотим, чтобы наши дети оказались на улице», — добавил Фаиз.

Как известно, Израиль запретил Палестинской администрации вести официальные мероприятия в Восточном Иерусалиме в 2001 году в соответствии с Временным израильско-палестинским соглашением от 1995 года, которое запрещает ПА действовать на территории Израиля.

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