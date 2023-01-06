В Петах-Тикве суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейских

По прибытии правоохранителей на место происшествия подозреваемый в маске пришел в ярость и, угрожая стулом, напал на сотрудников полиции.

Вечером в четарг, 5 января, офицеры полицейского участка в Петах-Тикве прибыли по вызову, получив сообщение о мужчине, буйствующем у входа в городской клуб.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что по прибытии полицейских на место происшествия подозреваемый в маске пришел в ярость и, угрожая стулом, напал на сотрудников полиции.

В результате полиция задержала подозреваемого — 37-летнего жителя города

В пятницу утром суд отпустил подозреваемого.

Как сообщал Курсор, ночью в пятницу, 23 декабря, в Кфар-Касиме террорист за рулем автомобиля сбил двоих полицейских, а потом открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

В ответ полицейские выстрелили по нападавшему и ликвидировали его. Установлена личность нападавшего, это 20-летний житель Кфар-Касема.

Раненым полицейским оказали первую медицинскую помощь на месте, после чего они были доставлены в больницу.

На место прибыли спецназовцы, которые с помощью вертолета провели обширные поиски дополнительных подозреваемых. Следствие было передано в ШАБАК.

В ходе проведенных обысков силовики обнаружили в здании, из которого предположительно вышел террорист, автомат типа «Карл Густав», боеприпасы к нему и бутылки с коктейлем Молотова.

Предварительное расследование показало, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия по сообщению о преступной деятельности, а после этого террорист в автомобиль начал резко двигаться задним ходом в сторону сотрудников полиции.

Начальник полиции центрального округа суперинтендант Ави Битон дал оценку ситуации на месте происшествия. Он заявил, что из улик и показаний сотрудников полиции следует, что нападение планировалось за несколько дней до этого. «Офицеры действовали решительно, как и положено в таком случае».

Ранее Курсор писал про убийство мужчины в ресторане Хайфы: известны новые подробности.

Также наш сайт сообщал, что комиссар полиции Коби Шабтай отреагировал на убийство мужчины и его сына в Назарете и отметил, что сотрудники полиции будет продолжать «действовать решительно и жестко против всех преступных элементов, которые подвергают опасности общественность и наносят урон чувству безопасности».