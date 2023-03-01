Полиция спасает Сару Нетаниягу из-за протестов в Тель-Авиве: подробности

21:44, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Depositphotos.com

Демонстранты скандируют «Страна горит, а Сара стрижется».

Полицию вызвали для эвакуации Сары Нетаниягу из парикмахерской в ​​Тель-Авиве после того, как ее окружили антиправительственные демонстранты.

Демонстранты окружают салон, выкрикивая лозунги против правительства.

«Страна горит, а Сара стрижется», — скандируют они.

Инцидент произошел, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением перед нацией, где раскритиковал антиправительственные демонстрации в Тель-Авиве и сказал, что право на демонстрацию не является правом создавать анархию.

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