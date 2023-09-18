Попытка ножевого теракта на КПП "Мазмория" - появились новые детали инцидента

Бойцы пограничной службы решили обыскать мужчину, заметив, что он странно себя ведет.

В понедельник утром, 18 сентября, на контрольно-пропускном пункте "Мазмория" произошла попытка ножевого теракта. В результате инцидента, кроме нападающего, никто не пострадал. Появились некоторые детали произошедшего.

Об этом сообщает 7kanal.

Выяснилось, что злоумышленником оказался 47-летний палестинец, житель Бейт-Лехеме. Мужчина прибыл на КПП и стал ходить между автомобилями, заложив руки за спину, тем самым вызвав подозрение со стороны бойцов пограничной службы. Они направились к нему, чтобы обыскать, но подозреваемый вытащил из-за спины нож и стал им размахивать.

Почувствовав угрозу своей жизни, пограничные бойцы начали процедуру задержания. Они осуществили выстрел, ранили террористы и изъяли у него нож. Кроме нападающего никто травмирован больше не был.

На место происшествия направили крупные силы безопасности, движение транспорта на КПП затруднено.

Командующий пограничной службы суперинтендант Ицхак Барик отметил, что бойцы вовремя среагировали и благодаря своей бдительности и профессионализму смогли нейтрализовать террориста.

"Курсор" писал ранее, что в Хаваре произошел огнестрельный теракт. Преступники открыли огонь по автомобилю на шоссе 60. В результате получили ранения два человека, их госпитализировали в больницу.

Еще мы писали, что ножевой теракт возле Яффских ворот Старого города в Иерусалиме попал на видео. На опубликованных кадрах видно арабского террориста, который пытался зарубить прохожего израильтянина подросткового возраста, используя нож мясника.