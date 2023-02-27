Полиция задержала жителя Бейт-Шемеша за развращение ребенка

30-летний житель Бейт-Шемеша был задержан в понедельник, 27 февраля, по подозрению в совершении сексуальных действий в отношении подростка.

Об этом сообщает «Walla«.

Как пишет издание, задержание произошло после того, как несовершеннолетняя жительница города обратилась с заявлением в полицию. В результате проведенного расследования, полиция подозревает, что он совершал аналогичные действия с другими несовершеннолетними.

Сегодня же пройдет судебное заседание по вопросу о продлении содержания под стражей задержанного. Расследование по делу продолжается.

Накануне вооруженный житель Тель-Авива ограбил и изнасиловал женщину. В обвинительном акте говорится, что мужчина пришел в дом к 30-летней женщине, извлек японский нож и поднес его к телу женщины, после чего он приказал ей отдать ему все деньги, которые у нее были. После этого Брахма ее изнасиловал и пригрозил ей, чтобы она «осторожно открывала рот», а сам скрылся с места происшествия.

«Курсор» писал о том, что депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех от крайне правой партии «Оцма Иегудит» подала официальную жалобу на группу полицейских, которые, по ее словам, подвергали ее сексуальным домогательствам во время противостояния в Самарии. В жалобе, поданной депутатом, содержится призыв к отстранению от должности офицеров, а также говорится, что сотрудники службы безопасности применили чрезмерную силу во время инцидента возле поселения и «серьезно посягнули» на «неприкосновенность частной жизни и скромность» Сон Хар-Мелех как ортодоксальной еврейки.