Депутат подала жалобу на полицию по подозрению в сексуальном насилии

Адвокат депутата заявил, что они призывают к отстранению полицейских от должности.

Депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех от крайне правой партии «Оцма Иегудит» подала официальную жалобу на группу полицейских, которые, по ее словам, подвергали ее сексуальным домогательствам во время противостояния в среду в Самарии, призывая к отстранению полицейских от должности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сон Хар-Мелех и другие активисты пытались помешать силам безопасности вырубать деревья, незаконно посаженные поселенцем на севере Иудеи и Самари. По словам депутата, во время инцидента офицеры окружили ее и, когда она пыталась вырваться, один «сделал то, что совершенно запрещено».

В своей жалобе, поданной в Департамент внутренних расследований полиции Министерства юстиции, Сон Хар-Мелех обвинила офицеров в «серьезных злоупотреблениях» и «вопиющем нарушении ее депутатской неприкосновенности». Кроме того, по ее словам, полицейские совершали «действия, доходящие до насилия и сексуальных домогательств».

Как депутат, Сон Хар-Мелех, как правило, освобождается от ограничений на передвижение или въезд в места, которые могут применяться к обычным гражданам.

В жалобе, поданной депутатом, содержится призыв к отстранению от должности офицеров, а также говорится, что сотрудники службы безопасности применили чрезмерную силу во время инцидента возле поселения и «серьезно посягнули» на «неприкосновенность частной жизни и скромность» Сон Хар-Мелех как ортодоксальной еврейки.

Инцидент был заснят на видео и, по-видимому, произошел, когда полицейские пытались удержать депутата, когда она пыталась вырваться из-под их кордона.

אני מגבה את חברתי הלוחמת ח»כ לימור סון הר מלך, על עמידתה האיתנה כנגד האכיפה הבררנית והבריונית, המפקדים שהנחו לפגוע בחסינותה, צריכים לתת את הדין עוד היום!@limor_sonhrmelh pic.twitter.com/OyR3eg0w48 — אלמוג כהן Almog cohen (@almog_cohen08) February 15, 2023

Сон Хар-Мелех была одним из двух депутатов Кнессета, которые присоединились к десяткам активистов, пытавшихся физически помешать силам безопасности выполнять их приказ. Некоторые стояли перед бульдозерами и привязывали себяя к деревьям. По сообщениям, многие активисты были арестованы во время ожесточенных столкновений с сотрудниками службы безопасности.

После ссоры и последующего обвинения Сона Хар-Мелеха полиция опубликовала заявление, в котором утверждалось, что они действовали с «большой чуткостью и решимостью, ведя уважительный диалог и демонстрируя профессиональное поведение во время инцидента».

Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета заявила, что полиция в Иудее и Самарии совершила противоправные действия сексуального характера. По словам политика, офицеры окружили её.

Курсор сообщал о столкновениях в Самарии: Депутаты и демонстранты блокируют полицию. Полиция и армия по приказу министра обороны начали снос сада в Иудее и Самарии. Правые депутаты Кнессета и демонстранты пытаются заблокировать снос оливковой рощи.