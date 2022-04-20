Полиция заявила о планах создать резерв из бывших солдат ЦАХАЛа

Бывшие боевые солдаты Армии обороны Израиля смогут работать в полиции в резервном отряде, который будет привлекаться для усмирения беспорядков.

Полиция заявила о программе по набору бывших солдат из Армии обороны Израиля в новый полицейский добровольческий резервный отряд.

Во время чрезвычайных ситуаций сотрудники резерва будут привлекаться непосредственно полицией вместо того, чтобы обращаться в резервные подразделения ЦАХАЛа.

Оперативный отдел полиции работает над организацией приема дополнительных сотрудников, но пока еще согласованы не все детали с министерством обороны.

Комиссар полиции генерал-инспектор Яков Шабтай признал обоснованность создания резервных отрядов в ходе операции «Страж стен» в мае 2021 года во время острой нехватки личного состава полиции.

Экс-солдаты ЦАХАЛа после поступления на службу смогут принимать участие в усмирении беспорядков в Израиле, что не разрешается обычным полицейским добровольцам.

3 апреля правительство выделило 181 миллион шекелей для чрезвычайного финансирования полиции Израиля. Эти средства помогут создать новые отряды пограничной полиции на основе резервных сил.

«Курсор» информировал ранее, что полиция сообщает о возобновлении беспорядков на Храмовой горе. В сети появилось видео, как арабские террористы забрасывают израильских полицейских камнями, бутылками и железными прутьями.

Также сообщалось, что следователь полиции подозревается в передаче преступникам внутренней информации. Сотрудник отдела по тяжким преступлениям арестован после тайного внутреннего расследования. Он отвергает обвинения.

Редакция писала ранее, что полиция предотвратила кровавую перестрелку в арабском поселении на севере Израиля.