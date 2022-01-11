Полиция жестко задержала выжившего в теракте у Хомеша Иегуду Смутрича

Сотрудники израильских сил безопасности жестко задержали Иегуду Смутрича, который выжил во время теракта у поселения Хомеш. Он был другом погибшего Иегуды Диментмана и находился с ним в одной машине, когда террористы начали стрелять.

Об этом сообщили на телеграм-канале HebrewOneBlog.

«Во время терракта, в котором погиб Иегуда Диментман, в машине с ним находился его друг — Иегуда Смутрич. Диментман умирал буквально у него на руках. Вчера второго Иегуду так же настигла беда. Правда, на этот раз, уже в лице израильских солдат, пришедших разрушить его дом», — сообщили на телеграм-канале.

В сети также показали видео с места событий, на котором видно, как Смутрича задерживают. Ознакомиться с видео можно ниже:

Ранее редакция нашего портала писала, что в поселении Гиват-Оз-Цион полицейские окружили дома местных жителей, готовя их к сносу.

Кроме того, мы писали, что 5 израильтян ранены во время сопротивления сноса посёлков Хомеш и Оз-Цион.

Еще напомним, что поселенцам в ешиве Хомеша отключили свет.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.