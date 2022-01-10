В поселении Гиват-Оз-Цион полицейские окружили дома местных жителей, готовя их к сносу

В Гиват-Оз-Цион, районе Биньямин, десятки полицейских окружили дома местных жителей, готовится снос. Ожидается также, что будет разрушена местная синагога.
Об этом сообщили на телеграм-канале «HebrewOneBlog».
«Местные жители приковывают себя наручниками, чтобы помешать проведению антиеврейской операции по ликвидации поселения», — сообщили на телеграм-канале.
Также в сети показали видео с места событий. На нем можно увидеть, как один из поселенцев комментирует события. На втором ролике видно, как работают полицейские.
Ранее Курсор сообщал, что акции протеста возле здания национальной полиции в Иерусалиме закончились арестами.
Кроме того, мы писали, что в Израиле 6 подозреваемых арестованы в мошенничестве на общую сумму более миллиона шекелей.
Еще напомним, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.