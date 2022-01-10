В поселении Гиват-Оз-Цион полицейские окружили дома местных жителей, готовя их к сносу

Видео с места событий показали в сети.

В Гиват-Оз-Цион, районе Биньямин, десятки полицейских окружили дома местных жителей, готовится снос. Ожидается также, что будет разрушена местная синагога.

Об этом сообщили на телеграм-канале «HebrewOneBlog».

«Местные жители приковывают себя наручниками, чтобы помешать проведению антиеврейской операции по ликвидации поселения», — сообщили на телеграм-канале.

Также в сети показали видео с места событий. На нем можно увидеть, как один из поселенцев комментирует события. На втором ролике видно, как работают полицейские.

Ранее Курсор сообщал, что акции протеста возле здания национальной полиции в Иерусалиме закончились арестами.

Кроме того, мы писали, что в Израиле 6 подозреваемых арестованы в мошенничестве на общую сумму более миллиона шекелей.

Еще напомним, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.

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