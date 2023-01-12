Полицию обвинили в задержке визита британского министра в мечеть Аль-Акса

Полицию обвинили в задержке визита лорда Тарика Ахмада, министра Великобритании по делам Ближнего Востока, в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе.

Об этом сообщает BBC.

Журналисты пишут, что Ахмаду, практикующему мусульманину, не давали войти в священное место в течение 30 минут, прежде чем в конце концов дали разрешение. Исламский вакф, управляющий комплексом, называет этот шаг «неприемлемым».

«Независимо от того, пришел ли он как министр или как мусульманин, его не должны были блокировать», — сказал он.

Позже Ахмад преуменьшил значение инцидента, сообщив в беседе с журналистами, что задержание произошло из-за «проверки службы безопасности, чего бы они ни хотели сделать». Лорда Ахмада попросили подождать вместе с небольшой делегацией официальных лиц Великобритании возле контрольно-пропускного пункта полиции у ворот комплекса.

Официальные лица Великобритании сообщили израильской пограничной полиции, что он был министром британского правительства и что визит был скоординирован с исламским фондом. Однако в течение некоторого времени это, по-видимому, не принималось, и в ходе обсуждения официальные лица пытались уточнить его личность, показывая израильским силам опубликованную в Твиттере фотографию, на которой он встречается с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном в среду, 11 января.

Со временем Ахмада пропустили и сопроводили внутрь комплекса, где он осмотрел это место и помолился в здании мечети. Лорд, бывший посланник правительства по вопросам свободы вероисповедания, отверг предположение о том, что доступ был «запрещен», заявив, что важно то, что он смог посетить святые места.

«Но можно надеяться, что когда кто-то приезжает специально для совершения акта поклонения… можно надеяться, будь то здесь, в Иерусалиме, или где-либо еще, по всему миру, что людям будет предоставлена ​​возможность свободно исповедовать и исповедовать свою веру».

«Курсор» сообщал, что генсек ООН обвинил Израиль в «разжигании напряженности».