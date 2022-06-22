Полная забастовка учителей продолжится второй день подряд

19:39, 22 июня 2022
Новости Израиля, Общество, Zahav
Школа фото
Фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

Забастовка распространяется на детские сады и начальные школы, в то время как специальные учебные заведения будут продолжать работать в обычном режиме.

Профсоюз учителей Израиля объявил, что завтра, второй день подряд, преподаватели вообще не придут в школу, поскольку трудовые переговоры с Министерством финансов принимают худший оборот.

Учителя уже несколько дней проводят забастовку из-за споров о зарплате, начиная занятия с опозданием на несколько часов.

Последнее решение главы профсоюза Яффы Бен Давида распространяется на детские сады и начальные школы, в то время как специальные учебные заведения будут продолжать работать в обычном режиме. Средние школы завершили летние занятия в понедельник.

Курсор писал ранее, что Израиль предложил начать совместное расследование обстоятельств гибели журналистки в Дженине. Однако арабы отказались от предложения ЦАХАЛа провести совместное расследование.

Также мы ранее сообщали, что СМИ Сирии сообщают, что Израиль нанес авиаудар по Кунейтре. Официальное информационное агентство Сирии сообщило в ночь на вторник, что предположительно Израиль нанес авиаудар по району Кунейтра на юге страны. В сообщении говорится, что атака была осуществлена ​​с применением ракет.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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