Половина израильтян выступили за остановку реформы: но против забастовки резервистов

Согласно опросу ipanels, каждый второй израильтянин (51%) поддерживает немедленное замораживание судебной реформы, тогда как лишь немногим больше трети (36%) выступают за ее полное осуществление.

Об этом говорится в сюжете «12 канала«.

Опрос также показал, что 27% респондентов, голосовавших за Ликуд, поддерживают остановку реформы, а 58% хотят, чтобы ее довели до конца.

Почти треть опрошенных (32%) считают, что переговоры между коалицией и оппозицией о судебной реформе могут вестись одновременно с принятием законов, в то время как 60% выступают за полную остановку реформы во время переговоров. Относительно отказа резервистов от службы в качестве протеста против реформы, 46% респондентов высказались против такой формы протеста, а 42% — за.

Несмотря на очевидный вред, который отказ от службы наносит безопасности страны и сдерживающей силе ЦАХАЛа, результаты опроса показали, что общество разделилось по этому вопросу практически поровну.

Наконец, на вопрос о поездке Биньямина Нетаниягу в Рим лишь 23% опрошенных ответили, что этот визит имеет большое значение, в то время как половина (51%) считают его пустой тратой народных денег.

Напомним, в знак протеста против судебной реформы, десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. По информации издания, 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.