Польский банк выпустил монету в честь Юзефа Кураса, обвиняемого в убийстве евреев

На 15 марта запланирован выпуск специальной серебряной монеты Национальным банком Польши в память о Юзефе Курасе — видном деятеле антикоммунистического движения после Второй мировой войны, которого также обвиняют в убийстве евреев.

Об этом сообщает «Детали«.

Так, монета посвящена серии «обреченных солдат», которые противостояли захвату Польши Советским Союзом. Курас присоединился к антинацистскому сопротивлению в 1939 году и стал ведущей фигурой антикоммунистического движения в апреле 1945 года. В течение более двух лет отряды, организованные Курасом, действовали в южной и центральной Польше. В январе 1947 года считается, что Курас покончил жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен к коммунистическим властям во время перестрелки в деревне Островско.

Как отметили в банке, выпуск монеты является частью уважения и памяти к тем, кто боролся за свободу и независимость Польши в трудные времена ее истории.

Курас принял псевдоним «Огонь» после убийства его жены, отца и младенца, которые были убиты и сожжены в их доме агентами гестапо в июне 1943 года. Несколько историков утверждают, что Курас был ответственен за убийство многих евреев в Подгалье в период его борьбы с коммунистами. В своей книге «Страх: антисемитизм в Польше после Освенцима» профессор Принстонского университета Ян Гросс описал Кураса как «легендарного преступника в горном районе Подгалье, где он боролся с режимом, убивая евреев, бежавших из Польши по одному из выходов из Брихи». Гросс также указал, что Курас написал о убийстве двенадцати евреев возле деревни Кросциенко 6 мая 1944 года в своем дневнике.

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