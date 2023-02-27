В Риге вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста

В Риге второй раз за последнюю неделю был осквернен памятник жертвам Холокоста, расположенный в Бикерниекском лесу. На входных воротах, ведущих к месту расстрела евреев, появились буквы Z, которые стали символом российской агрессии против Украины, а также надпись «Россия» на русском языке.

Полиция уже начала расследование инцидента. Согласно закону, принятому парламентом Латвии 31 марта 2022 года, использование этой символики в общественном пространстве может привести к уголовной ответственности.

Муниципальные работники быстро удалили надписи. Мэрия Риги заявила, что полиция усилит патрулирование мемориала, а также установит на месте камеры видеонаблюдения.

«Курсор» сообщал о том, что Управление по правам переживших Холокост объявило, что в ближайшее время начнут работу новые информационные центры — в Холоне, Рамат-Гане и Модиине. Работники Управления будут приходить в центры один раз в месяц, чтобы ответить на вопросы лиц, переживших Катастрофу, выдать им необходимые документы, помочь в заполнении бланков.

Ранее «Курсор» писал о том, что Либерман извинился за свои высказывания о Холокосте и заявил, что у него не было намерения «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».

Также «Курсор» сообщал о том, что в мире все чаще отрицают Холокост. Ндериту подчеркнула, что отрицание фактов Холокоста и других геноцидов порождает страх среди жертв. Это «является предупредительным признаком социальной нестабильности» и «может вызывать и разжигать ненависть или даже подстрекать к насилию в отношении сообществ, которые ранее подвергались зверствам».