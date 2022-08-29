Получил многочисленные травмы: в Тель-Авиве мужчину сбила лошадь

40-летний мужчина в парке Тель-Авива был сбит лошадью и госпитализирован в медицинское учреждение с серьезными травмами.

Вчера вечером, 28 августа, с мужчиной в парке Тель-Авива произошел неприятный инцидент. Его сбила с ног скачущая лошадь и теперь он в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение «Шиба» с многочисленными травмами верхней части тела. Он был доставлен в больницу в состоянии искусственной комы и на аппарате искусственного дыхания.

Полиция начала выяснять обстоятельства происшествия. Пока неизвестного, кто виноват в случившемся, поскольку лошадь убежала и не понятно, чья она была и откуда взялась в парке.

«Курсор» писал ранее, что двухлетнего малыша укусила лошадь за ухо. Ребенка доставили в отделение МАДА в Ашкелоне, где ему оказали первичную помощь и доставили в больницу «Барзилай».

Еще мы писали, что в сети появилось видео автомобильной погони. Правда, один из ее участников управляет лошадиной упряжкой. На кадрах можно увидеть, как по автомобильной дороге едет повозка с запряженной лошадью, а ее пытается догнать полицейская машина с включенной сиреной и мигалками.

Напомним, в сети появилось видео, на котором религиозные израильтяне (ака еврейские поселенцы) помогают арабам спасти тонущую лошадь.