Пользовался деньгами клиентки: против банка Леуми подали представительский иск

В постановлении суда заявляется, что банк нарушил свои обязательства.

Жительница Гуш-Дана подала представительский иск против банка «Леуми», обвинив его в нарушении закона о розыске и обнаружении владельцев недействующих банковских счетов. Мировой суд Тель-Авива удовлетворил ходатайство.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Иск подала женщина, родители которой в 1979 году открыли на ее имя сберегательную программу. Когда владельцы скончались, истица вступила в законные права наследования. Но на протяжение 25 лет банк «Леуми» не только не искал владельца счета, на котором сохранялись несколько миллионов шекелей, но еще и пользовался деньгами клиентки, начисляя заниженный процент на сделанные вклады.

Женщина узнала о том, что владеет счетом только в 2004 году.

Адвокаты банковского учреждения говорят, что Леуми потратил 25 лет на то, чтобы разыскать владелицу счета, но не смог этого сделать из-за того, что при регистрации ее паспортных данных была сделана ошибка.

Если суд признает иск законным, тогда банку придется заплатить крупную неустойку за нарушение законодательства и незаконное использование потерянных клиенткой средств.

«Курсор» писал ранее, что опубликован рейтинг израильских банков с наибольшим количеством жалоб от клиентов. 21% поданных жалоб потребителей признаны обоснованными.