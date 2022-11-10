Опубликован рейтинг израильских банков с наибольшим количеством жалоб от клиентов

Опубликован список банков, в которых подтвердились определенные нарушения в связи с жалобами клиентов.
Такие данные предоставлены в отчете Департамента банковского надзора Израиля.
21% поданных жалоб потребителей на банки Израиля признаны обоснованными.
Составлен своеобразный антирейтинг:
- Банк “Дисконт” — 30% жалоб.
- “Бейн Леуми” — 18.6% жалоб.
- “Апоалим”- 15.6% жалоб.
- “Мизрахи Тфахот” — 15.3%.
- “Леуми” — 10.6%.
В отчете Отделения по банковскому надзору также указано, какой банк получил больше всего негативных отзывов и жалоб своих клиентов. Им стал банк «Апоалим» с 16 000 жалоб, за ним следует банк «Леуми» с 10 000 требований и жалоб.
Кроме проверки на соответствие поданной жалобы истинному положению дел указано, сколько споров банк решил в пользу клиента. Оказалось, что банк “Апоалим” действовал в интересах клиента в 20.2% случаев. Банк “Леуми” — в 20%, а “Дисконт” — в 17.6%.
Проблема монополизации банковской сферы в Израиле всего пятью банками, которые занимают 60% рынка, приводит к ухудшению качества обслуживания клиентов.
Ранее Курсор писал, что минфин обнародован данные о профиците бюджета Израиля. С начала года Израиль зафиксировал профицит бюджета в размере 30,1 млрд шекелей, но в октябре был дефицит бюджета.
Также наш сайт информировал, что Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.