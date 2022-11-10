Опубликован рейтинг израильских банков с наибольшим количеством жалоб от клиентов

Согласно результатам проверок в банковском секторе, около 21% всех жалоб от клиентов израильских банков обоснованы, что подтверждает низкое качество обслуживания.

Опубликован список банков, в которых подтвердились определенные нарушения в связи с жалобами клиентов.

Такие данные предоставлены в отчете Департамента банковского надзора Израиля.

21% поданных жалоб потребителей на банки Израиля признаны обоснованными.

Составлен своеобразный антирейтинг:

Банк “Дисконт” — 30% жалоб. “Бейн Леуми” — 18.6% жалоб. “Апоалим”- 15.6% жалоб. “Мизрахи Тфахот” — 15.3%. “Леуми” — 10.6%.

В отчете Отделения по банковскому надзору также указано, какой банк получил больше всего негативных отзывов и жалоб своих клиентов. Им стал банк «Апоалим» с 16 000 жалоб, за ним следует банк «Леуми» с 10 000 требований и жалоб.

Кроме проверки на соответствие поданной жалобы истинному положению дел указано, сколько споров банк решил в пользу клиента. Оказалось, что банк “Апоалим” действовал в интересах клиента в 20.2% случаев. Банк “Леуми” — в 20%, а “Дисконт” — в 17.6%.

Проблема монополизации банковской сферы в Израиле всего пятью банками, которые занимают 60% рынка, приводит к ухудшению качества обслуживания клиентов.

Ранее Курсор писал, что минфин обнародован данные о профиците бюджета Израиля. С начала года Израиль зафиксировал профицит бюджета в размере 30,1 млрд шекелей, но в октябре был дефицит бюджета.

Также наш сайт информировал, что Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.