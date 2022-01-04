Помощь нуждающимся и мобильное тестирование: ЦАХАЛ присоединяется к борьбе против штамма Омикрон

«Я заканчиваю оценку ситуации в штаб-квартире Алона, которую мы оставляли открытой в течение года — в последние недели мы усилили ее, чтобы подготовиться к волне Омикрона», — сказал Ганц в конце оценки ситуации.

«ЦАХАЛ продолжает помогать системе здравоохранения в любых оперативных нуждах — мы нанимаем сотни исследователей, мы подготовили отели, а также расширяем объем различных тестов».

Министр поручил командующему тылом сегодня утром начать программу адресной помощи изолированным нуждающимся группам населения и учреждениям для престарелых и подготовиться к тестированию более 10 000 человек. Главная задача — это помощь нуждающимся, пожилым людям и проведение десятков тысяч мобильных тестов по всей стране.

«Мы набираем сотни медиков для кампании вакцинации и готовимся укрепить больницы, вернув солдат, которые помогают с административной работой и готовы помочь сотням пациентов на дому», — пояснил министр Ганц.

Впервые после начала текущей волны COVID-19 была определена ​​опасность краха медицинской системы в Израиле: «В любом случае ожидается, что количество проверяемых людей само по себе бросит вызов многим системам, и в свете этого, вполне вероятно, что в течение нескольких недель, наряду с ростом заболеваемости гриппом, система здравоохранения в Израиле также столкнется с проблемами — как из-за многочисленных госпитализаций, так и из-за большого числа инфекций, что приведет к нехватке медицинского персонала».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, как коронавирус уничтожает почки. По словам экспертов, на органах буквально появляются рубцы.

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