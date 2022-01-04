Ученые рассказали, как коронавирус уничтожает почки

Ученые выяснили, что коронавирус оказывает прямое воздействие на почки. Более того, он способствует образованию рубцов на тканях этих органов.

Об этом сообщает журнал Cell Stem Cell.

Так, эксперты из Германии и Нидерландов проанализировали ткань почек у пациентов с коронавирусом, которые лежали в отделениях интенсивной терапии.

Чтобы подтвердить свои догадки, ученые решили создать в лаборатории «искусственные почки» и проверить на них воздействие вируса. Даже в таком случае коронавирус спровоцировал появление рубцов на тканях.

Ученые заявили, что фиброз почек – это серьезное последствие, возникающие из-за COVID-19.

Ранее Курсор сообщал, что ученые назвали первый признак заражения штаммом Омикрон.

Кроме того, мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще редакция нашего сайта сообщала, что в Болгарии выявлены первые случаи заражения Омикроном. Согласно заявлению министра здравоохранения страны Ангела Кончева, большинство Заразившихся сосредоточено в столице страны Софии и страдает легкими симптомами. На фоне мировой вспышки коронавируса, а именно — штамма Омикрон удивительно, что в Болгарии только обнаружили первые проявления этого варианта COVID-19.

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