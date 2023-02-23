Помпео встретился с Бен-Гвиром: СМИ выяснили, что они обсудили

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир встретился с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Channel 13 News.

Помпео считается большим сторонником Израиля, а также движения за поселение в Иудее и Самарии, но у него есть возражения против министра Бен-Гвира. Встреча состоялась вчера в отеле и длилась почти час, в течение которой Помпео рассказал Бен-Гвиру об обеспокоенности, выраженной администрацией Байдена и еврейскими общинами в США в связи с запланированными правительством судебными реформами.

В материале сказано, что офис Бен-Гвира инициировал встречу, и Помпео согласился встретиться с ним. Среди всего прочего Помпео сказал, что изменения можно вносить поэтапно, а не «все сразу». Они также обсудили напряженность вокруг Храмовой горы, которая является самым священным местом в иудаизме.

Известно, что евреев, посещающих гору, обвиняют в «штурме мечети Аль-Акса», даже если они просто ходят далеко от мечети, а евреев, молящихся на горе, обвиняют в совершении «талмудических ритуалов».

Источник, знакомый с этой встречей, утверждает, что Помпео выразил необходимость услышать, что нет намерения причинить вред определенным группам населения в Израиле, а именно арабо-израильскому. Бен-Гвир заверил бывшего госсекретаря, что у него нет таких намерений.

Отмечается, что Помпео является самым высокопоставленным американским чиновником, с которым Бен-Гвир встречался с момента вступления в должность, и, как сообщается, он рассматривает возможность выдвижения кандидатуры от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году. Администрация Байдена до сих пор бойкотировала Бен-Гвира, потому что ее чиновники недовольны взглядами и политикой министра.

Ранее «Курсор» сообщал, что Бен-Гвир раскритиковал министерство финансов.