Пополнение в «Еврейской силе»: в партию вступил известный бригадный генерал

Фогель не только вступил в партию Итамара Бен-Гвира, но и вошел в ее предвыборный список, заняв пятое место. В связи с тем, что «Еврейская сила» и «Религиозные сионисты» идут на выборы общим списком, новый кандидат в депутаты занимает в нем вполне реальное десятое место.

Об этом сообщает «9 канал».

Стоит отметить, что Цви Фогель имеет четко обозначенную позицию в отношении вопроса обороны. Он считает, что необходимо добиться конкретной военной победы над исламистами в Газе и над «Хизбаллой» в Ливане. По его мнению, пришло время покончить с террором на юге и на севере, вернуть государству власть во всех частях государства Израиль, что полностью соответствует партийной программе «Еврейской силы». Соответствующее заявление сделал председатель партии Итамар Бен-Гвир, представляя общественности нового кандидата в депутаты.

Ранее «Курсор» писал о том, что партия «Национальное единство» обнародовала список кандидатов в Кнессет. Первые восемь позиций в списке чередуются между политиками от Кахоль Лаван и Тиква Хадаша.