Партия «Национальное единство» обнародовала список кандидатов в Кнессет

Первые восемь позиций в списке чередуются между политиками от Кахоль Лаван и Тиква Хадаша.

Лидеры новой партии «Национальное единство», созданные на основе союза партий Кахоль Лаван и Тиква Хадаша, обнародовала список кандидатов на предстоящих выборах в Кнессет.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что лидером списка стал глава Кахоль Лаван, министр обороны Израиля Бени Ганц. Вторую строчку занял лидер Тиква Хадаша, министр юстиции Гидеон Моше Саар. За ним следует бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот.

«Первые восемь позиций в списке чередуются между политиками от Кахоль Лаван и Тиква Хадаша. Министры Пнина Тамано-Шата, Йифат Шаша-Битон, Чили Троппер и Зеэв Элькин занимают места с четвертого по седьмое, а депутат Кнессета Майкл Битон занимает восьмое место. Бывший министр от партии «Ямина» Матан Кахана занял девятое место. Министр от Кахоль Лаван Орит Фаркаш-Хакоэн на десятом месте», — пишет издание.

Как отмечается в материале, список подчеркивает проблемы объединения нескольких партий: в частности, такая важная фигура, как глава фракции Кахоль Лаван Гинзбург, оказался лишь на 14-м месте и рискуют не пройти в следующий Кнессет, поскольку партия в настоящее время набирает только 12–14 мест.

«Среди других действующих депутатов, оставшихся на непроходных позициях в результате слияния, — защитник окружающей среды Алона Таль из Кахоль Лаван … и бывший депутат Кнессета от «Ямины» Ширли Пинто», — говорится в статье.

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