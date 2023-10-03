Популярная сеть быстрого питания объявила о повышении цен в Израиле

В компании говорят, что долгое время делали все возможное, чтобы избежать подорожания своих товаров.

Для израильских любителей продукции Burger King появилась плохая новость - сеть повышает стоимость своих блюд. Теперь перекус в филиалах компании будет обходиться дороже, чем обычно.

Об этом сообщает издание "Детали".

Есть раньше популярный набор" Вафер" обходился в 49 шекелей, то вскоре его цена составит 51 шекель, то есть станет на 4 процента дороже, а вот детская порция вырастет всего на 1 шекель, с 27 до 28. Веганские блюда также подорожают, при чем сильнее, чем остальные, на 13,5 процента.

В компании Burger King отметили, что повышают стоимость продукции из-за того, что в текущем году поставщики значительно подняли цены на сырье, также выросли расходы на импорт, транспортировку, повысились и эксплуатационные расходы.

Представители сети признались, что долгое время делали все возможное, чтобы воздержаться от повышения прайса, но у них больше не осталось иного выбора, как упорядочить цены в соответствие с повысившимися расходами.

"Курсор" писал ранее, что компания "Дипломат" повышает цены на продукты. Так, некоторые виды ее товаров в среднем подорожают на 4,01 процента. Это четвертое повышение цен компании за последний год.

Еще мы писали, если министры сельского хозяйства и финансов не поспешат снизить пошлины на фрукты и овощи, то цены на помидоры могут значительно увеличиться и достигнуть 20 шекелей за килограмм.

Напомним, что волна подорожания, которая обрушилась на Израиль, затронула теперь и детское питание. Компании-производители в августе 2023 года сообщили, что вынуждены поднять стоимость своих товаров в торговых сетях и аптеках.