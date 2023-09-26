Цены на продукты снова повысятся — израильтян предупредили

Цены на продукты будут обновлены после праздников.

Компания "Дипломат" повышает цены продукты. Так, некоторые виды ее товаров в среднем подорожают на 4,01 процента. Это четвертое повышение цен компании за последний год. В «Дипломате» утверждают, что большая часть продукции — это та, которая до сих пор не дорожала.

Об этом пишет Israel Hayom.

Цены повысятся после праздников, то есть после 15 октября. Товары продовольственного сектора подорожают на 3,37 процента, товары туалетного сектора — на 4,01.

Среди продуктов, которые распространяет компания: Heinz, Pringles, Tuna Starkist, Coffee Jacobs, Kellogg's, шоколад Milka Oral B, Fairey, Lenor и другие.

В сообщении, переданном ритейлерам, было написано: «В связи с ростом закупочных цен у наших поставщиков мы вынуждены объявить об обновлении цен на некоторые товары, которые мы распространяем. Увеличение составит такой процент: туалетные принадлежности на 4,01% и продукты питания на 3,37.

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