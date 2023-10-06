Стало известно, какие бонусы получат покупатели при расчете продуктовыми карточками МВД.

Французская сеть магазинов Carrefour объявила, что каждый, кто приобретет товары на сумму 300 шекелей с использованием продуктовой карточки, получит подарок от магазина.

Об этом пишут "Детали".

Согласно сообщению, подарки будут предоставлены тем, кто будет использовать продуктовые карточки для покупок в филиалах сетей "Шук мехадрин", "Яинот Битан", "Битан маркет", Carrefour и "Мега". Среди подарков будут виноградный сок "Тирош", пакет из 6 бутылок минеральной воды "Эйн Геди", литровая бутылка рапсового масла (канола) и упаковка весом 500 граммов одного из видов белых сыров.

Распределение продуктовых карточек для нуждающихся было запущено в результате правительственного решения, принятого в мае 2023 года. Ожидается, что около полумиллиона израильских семей воспользуются этими карточками. В раздаче продовольственных карточек в Тель-Авиве, Хайфе и на севере страны участвует некоммерческая организация "Питхон лев", а в южных, центральных районах, а также в Иерусалиме, Иудее и Самарии - ассоциация "Эшель ХАБАД". Эти организации занимаются обеспечением нуждающихся семей продуктами питания и распределением продовольственных карточек для тех, кто на них имеет право.

Такие акции и раздачи помогают облегчить финансовое положение нуждающихся людей и обеспечить им доступ к необходимым продуктам питания. Это важный шаг в поддержке тех, кто оказался в трудной ситуации, особенно в период экономических трудностей, вызванных различными факторами.

Также в МВД объяснили, что делать израильтянам, которые не получили продуктовые карточки.