В МВД начали выдачу продуктовых карточек всем, кто нуждается в помощи.

Министерство внутренних дел продолжает выдавать продуктовые карточки нуждающимся гражданам. Граждане, которые имеют право на получение этих карточек, могут получить их без необходимости подачи отдельного заявления. Курьеры доставят карточки прямо домой.

Об этом пишет "Детали".

Тем не менее МВД призывает тех, кто соответствует критериям, но не получил сообщение от организаций, ответственных за распределение карточек, обратиться в отделы социального обеспечения местных органов власти.

Распределение продуктовых карточек осуществляется двумя организациями:

1. "Эшель Хабад" (южный Израиль, Иерусалим, Центральный округ, Иудея и Самария). Телефон: 077-7711174 (информация предоставляется только на иврите).

2. "Питхон лев" (Тель-Авив, Хайфа, Северный округ). Телефон для проверки: 073-2088553. Телефон для активации карты: 073-2088472.

Граждане, входящие в эту категорию нуждающихся, должны подать специальную форму в мэрию своего места жительства. Это можно сделать до 22 октября. Размер продовольственной помощи составит от 150 до 300 шекелей на одного взрослого и зависит от категории, к которой относится гражданин. С более подробной информацией можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, израильтян начали выдавать продуктовые карточки. Кто и как может получить помощь от МВД - читайте в нашем материале.