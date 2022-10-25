Попытка изнасилования несовершеннолетней: задержан житель Шуафата

32-летний мужчина был задержан по подозрению в попытке похищения и изнасилования 11-летней девушки.

Об этом сообщает Израильские трудовыебудни.

Пресс-служба полиции заявила, житель Шуафата пытался похитить и совершить непристойное действие в отношении 11-летней девочки, которую подвозил автостопом.

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о подозрение в попытке похищения несовершеннолетней, остановившей автомобиль в районе северного Иерусалима. В ходе расследования дела установлено, что 11-летняя несовершеннолетняя и ее брат, также несовершеннолетний, жители Кфар-Акаб, остановили попутку в районе северного Иерусалима в направлении контрольно-пропускного пункта Каландия и сели в автомобиль подозреваемого.

Им оказался 32-летний житель Шуафат, депутат. Когда подозреваемый добрался до пункта назначения, куда они хотели отправиться, из машины вышел брат девочки, а водитель продолжил движение с пострадавшей. В какой-то момент подозреваемый попытался совершить непристойное действие в отношении девушки в салоне автомобиля, однако ей удалось выбраться из автомобиля и скрыться с места происшествия.

Офицеры отделения Шефт в районе Иерусалима установили местонахождение подозреваемого, он был арестован и доставлен в полицейский участок для допроса. Сегодня утром подозреваемый будет доставлен в суд для обсуждения продления его содержания под стражей, следствие продолжается.

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