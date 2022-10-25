Подробности ночной операции в Шхеме: ЦАХАЛ спасал группу под прикрытием

Во время операции по спасению группы спецназа под прикрытием ликвидированы четверо палестинских боевиков, минимум 15 человек ранены.

В Шхеме подразделение спецназа проводило операцию под прикрытием в террористическом объединении «Львиное логово», но их раскрыли. Ночью военные проводили операцию по спасению раскрытой группы.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Возникшая перестрелка приняла крупные масштабы: к террористам присоединились местные палестинские сотрудники служб безопасности.

Армия направила крупные силы на место столкновения. Затем спецназ ЦАХАЛа и вызванное подкрепление окружили несколько зданий в Шхеме, где забаррикадировались боевики «Львиного логова».

Арабы утверждают что ЦАХАЛ с беспилотника взорвал машину с боевиками посреди Шхема. Кроме того, ЦАХАЛ выпустил противотанковую ракету по одному из зданий. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что оно использовалось как мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов. Здание было взорвано.

Из машины и здания достали обгорелые трупы и раненых. По палестинскому телевидению сообщили, что глава ПА Махмуд Аббас попытался связаться с администрацией США и попросить их надавить на Израиль и потребовать немедленного прекращения операции в Шхеме.

Итоги крупной операции в Шхеме: четыре террориста убиты и 18 ранены в ночь на вторник, 25 октября. Кроме того, есть неподтвержденная информация о пятом убитом — в соседней палестинской деревне. По предварительным данным, одним из погибших в здании был один из лидеров «Львиного ловога» Вадия Альхух.

Ранее Курсор писал, что в Иудее и Самарии солдаты ЦАХАЛа задержали девять террористов.