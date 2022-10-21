Попытка теракта: арабы атаковали Оз-Цион “коктейлями Молотова”

Террористы проникли на израильский форпост Оз-Цион в Биньямине и забросали дома поселенцев бутылками с зажигательной смесью.

Арабы из деревни Бурка минувшей ночью проникли в Оз-Цион и бросили четыре бутылки с зажигательной смесью, пытаясь устроить там пожар.

Об этом сообщает 7Kanal.

Отмечается, что в результате бросания “коктейлей Молотова” произошло возгорание, огонь стал распространяться, но через несколько минут был потушен, благодаря проливному дождю.

«Местные жители, почувствовавшие запах горения, вышли на патрулирование и обнаружили три бутылки с зажигательной смесью, часть из которых не загорелась, а также еще одну бутылку, в которой ранее была солярка. Ее арабы использовали для усиления огня», — говорится в сообщении.

Как известно, около года назад здесь же арабские террористы бросили в окно одного из домов шесть “коктейлей Молотова”. Одна из бутылок с горючей смесью угодила в ногу мальчику, который в это время спал в своей постели, а другие загорелись по всему дому. Только оперативность местных жителей, потушивших пожар, предотвратила более серьезную катастрофу.

«В Оз-Ционе говорят, что каждый год сбор урожая оливок используется как прикрытие для жестокой террористической деятельности. Это обычная схема действий. Каждый год под эгидой сбора урожая, который проходит возле холма, арабы проводят серию нападений, терактов и провокаций против еврейских жителей и сил ЦАХАЛа”, — пишет издание.

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