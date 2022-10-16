Снова теракт возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель

Вторые сутки в Бейт-Эле отмечается эскалация насилия. Второй теракт подряд со стрельбой, и снова террористы не пойманы, ведутся мероприятия по розыску.

Ночью в воскресенье, 16 октября, опять усугубилась обстановка по безопасности возле Бейт-Эля.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Ночью произошел огнестрельный теракт, в результате которого тяжело ранен еврей. Было несколько террористов, которые скрыли с места происшествия. Полиция проводит розыскные мероприятия.

Меньше суток прошло от предыдущей стрельбы в Бейт-Эле, где пострадал человек, находившийся в сукке.

Ранее Курсор писал, что нынешнее правительство проявляет слабость: мэр Бейт-Эля — о вчерашнем теракте. Нынешнее правительство проявляет слабость, и результат отражается в забрасывании камнями и стрельбе в Иерусалиме, Иудее и Самарии и повсюду в Израиле.

Напомним, ЦАХАЛ задержал второго террориста, обстрелявшего поселение Бейт-Эль. Первый был убит солдатами сразу после теракта.

Кроме того, мы писали, что в Негеве во время перестрелки ранили 27-летнего мужчину. Мужчина получил серьезные огнестрельные ранения во время драки в Негеве. Инцидент на территории города произошел 15 октября.

Также мы информировали, что в Лоде произошла перестрелка между арабами. В результате погибла 34-летняя мать и ее 14-летняя дочь, вторая дочь ранена и находится в больнице. Мэр города сообщил, что каждый год арабы убивают более 100 арабских граждан.